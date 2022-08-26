Сюткин заменил Киев городом РФ в песне "Московский бит"

Очевидцы рассказали, что во время выступления в Москве в «Главклубе» артист поменял строчку титульного хита альбома группы «Браво» 1993 года. В песне, где перечисляются различные города, артист заменил украинскую столицу Киев российским городом Сочи, и теперь строчка звучит так: «Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Сочи и Магадан, Пенза и Ереван».