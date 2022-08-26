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1 час назад

Сюткин заменил Киев городом Сочи в песне "Московский бит"

Газета.Ruиещё 2

Эстрадный исполнитель Валерий Сюткин вычеркнул упоминание Киева из песни «Московский бит». Об этом сообщает в своем Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва».

Сюткин заменил Киев городом РФ в песне "Московский бит"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очевидцы рассказали, что во время выступления в Москве в «Главклубе» артист поменял строчку титульного хита альбома группы «Браво» 1993 года. В песне, где перечисляются различные города, артист заменил украинскую столицу Киев российским городом Сочи, и теперь строчка звучит так: «Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Сочи и Магадан, Пенза и Ереван».

Ранее певец Иракли Пирцхалава в ходе своего концерта в Екатеринбурге в шутку предложил слушателям новый вариант своего хита «Лондон-Париж» — музыкант объяснил, что в связи с импортозамещением переименовал песню в «Волга-Иртыш». Позже артист уточнил, что официальной перезаписи композиции ждать не стоит.

Шоу-бизнес,Валерий Сюткин,
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