Покровский пообещал вернуться "в какую-то другую Россию"

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский пообещал вернуться в Россию. Как сообщает Telegram-канал «Абзац», об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
«Сейчас не то время, когда я буду миндальничать. Придет время — я вернусь в Россию. В какую-то другую Россию», — заявил он.
Напомним, что Покровский уехал из РФ в США, откуда регулярно выступает с критикой российской спецоперации и своих коллег, которые поддержали действия Москвы. При этом он заявлял, что у него нет желания общаться с российскими артистами — даже с теми, кто сбежал из страны.
Ранее музыкант признавался, что хочет приехать на Украину с концертами, однако пока он не нашел правильную «форму» для поездки. По мнению Покровского, выступление в Одессе или киевском метро станет акцией пиара на «кошмарном горе».