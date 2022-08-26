Покровский пообещал вернуться "в какую-то другую Россию"

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский пообещал вернуться в Россию. Как сообщает Telegram-канал «Абзац», об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Сейчас не то время, когда я буду миндальничать. Придет время — я вернусь в Россию. В какую-то другую Россию», — заявил он.

Напомним, что Покровский уехал из РФ в США, откуда регулярно выступает с критикой российской спецоперации и своих коллег, которые поддержали действия Москвы. При этом он заявлял, что у него нет желания общаться с российскими артистами — даже с теми, кто сбежал из страны.