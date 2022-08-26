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21 минуту назад

Алибасов заявил, что передал квартиру Федосеевой-Шукшиной помощнику с ее согласия

Газета.Ru

Продюсер Бари Алибасов в эфире YouTube-шоу "Поясни за" рассказал, что не имеет отношения к недвижимости бывшей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Алибасов рассказал, почему избавился от квартиры Федосеевой-Шукшиной
Фото: alibasov_nana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)alibasov_nana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Она мне подарила квартиру. Тогда с ее предложения и согласия я квартиру передал помощнику Сергею. Ему негде было жить. Он не россиянин", - поделился шоумен.

Также он рассказал, что после развода продолжает тепло относиться к экс-жене.

Как сообщил Алибасов, после официального расторжения брака он продолжал жить вместе с бывшей возлюбленной, и их отношения прекратились около года назад. По словам продюсера, Федосеева-Шукшина не возражала против передачи квартиры помощнику Алибасова Сергею Моцарю.

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В прошлом году артистка пыталась возбудить уголовное дело против бывшего мужа, в котором утверждалось, что договор дарения на квартиру Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. Однако Следственный комитет отказал ей в возбуждении дела.

Шоу-бизнес,Сергей Моцарь,Бари Алибасов,Павел Прилучный,Следственный комитет,
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