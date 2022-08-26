Алибасов рассказал, почему избавился от квартиры Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов в эфире YouTube-шоу "Поясни за" рассказал, что не имеет отношения к недвижимости бывшей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
"Она мне подарила квартиру. Тогда с ее предложения и согласия я квартиру передал помощнику Сергею. Ему негде было жить. Он не россиянин", - поделился шоумен.
Также он рассказал, что после развода продолжает тепло относиться к экс-жене.
Как сообщил Алибасов, после официального расторжения брака он продолжал жить вместе с бывшей возлюбленной, и их отношения прекратились около года назад. По словам продюсера, Федосеева-Шукшина не возражала против передачи квартиры помощнику Алибасова Сергею Моцарю.
В прошлом году артистка пыталась возбудить уголовное дело против бывшего мужа, в котором утверждалось, что договор дарения на квартиру Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. Однако Следственный комитет отказал ей в возбуждении дела.