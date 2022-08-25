Алибасов рассказал, как распорядился подарком Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной поддерживал с ней дружеские отношения. Она даже подарила ему квартиру в Подмосковье. Он не оценил подарок по достоинству и отдал ключи своему помощнику. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Алибасов пояснил, что жилье, расположенное в 100 км от города, ему было не нужно. Он решил передать ключи помощнику.

«С ее [Лидии] согласия я эту квартиру передал помощнику Сергею. Ему негде было жить», - уточнил шоумен.

Спустя некоторое время Федосеева-Шукшина передумала и высказала претензии своему бывшему мужу. В результате Алибасову пришлось вернуть недвижимость.