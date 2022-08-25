Тарасов решил помириться с Бузовой

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись со скандалом еще 6 лет назад. Однако сейчас футболист решил помириться с бывшей и написал ей с предложением о сотрудничестве. Об этом он рассказал «СтарХит».

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Дмитрий отправил Ольге смс, предложив совместное сотрудничество в своем новом проекте.

«Да, я действительно написал Оле. Есть определенный проект под нее. Оля прочитала сообщение, но пока не ответила мне. Поэтому жду от нее обратной связи», — рассказал Тарасов.

Спортсмен надеется, что бывшая сумеет закопать топор войны и согласится участвовать в съемках. Он со своей стороны согласен на встречу, чтобы обсудить детали.

«Какой бы Оля ни была, у меня нет злости и агрессии к ней. Я готов встречаться и обсуждать проект. Считаю, что мы с Олей можем остаться в нормальных отношениях», — отметил Дмитрий.

Нынешняя супруга Тарасова на идею отреагировала спокойно. Анастасия Костенко не против и сама встретиться с Ольгой на одной площадке.

«Дима и T-Killah объединились, чтобы создать проект "Родина Медиа". Сейчас к команде присоединился хоккеист Александр Овечкин. Думаю, будут и другие известные персоны... Я все знаю о футболе. С Саней работа четкая, все по плану, поэтому проект будет большим, долгим и очень интересным», — сообщил Тарасов.