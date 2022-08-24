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1 час назад

Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Елена Прошина

Жена Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака. Об этом сообщает портал TMZ.

Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
Фото: ReutersReuters

Первые новости о возможном разводе появились ещё на прошлой неделе. Тогда поклонники заметили, что Сталлоне изменил свою татуировку на бицепсе – поверх привычного портрета жены актёр набил изображение своей собаки. Но представитель Сталлоне опроверг опасения фанатов о том, что за таким решением стоит что-то большее, чем простая попытка обновить татуировку.

«Мистер Сталлоне намеревался обновить татуировку с изображением своей жены Дженнифер, однако результаты были неудовлетворительными и, к сожалению, не поддающимися исправлению» – заявил представитель.

Однако 24 августа стало известно, что жена Сталлоне действительно подала заявление на развод, при том ещё на прошлой неделе. Причиной расставания, как сообщается, стало недовольство Дженнифер тем, что Сталлоне выводит активы из семейных фондов. Кроме того, Флавин собирается восстановить свою девичью фамилию и добиться запрета на транзакции, которые касаются совместных активов пары.

Ранее адвокат Катя Гордон назвала причину развода с бывшим мужем.

Шоу-бизнес,Дженнифер Флавин,Катя Гордон,Сильвестр Сталлоне,
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