Жена Джигана сама сшила детям школьную форму

«Я в этом году решила заморочиться и сшить детям школьную форму сама», — сообщила Самойлова. Она добавила, что соскучилась по «швейной теме». На опубликованных кадрах одна из дочерей звездной четы примеряет белый костюм, состоящий из пиджака и юбки в складку.