Жена Джигана сама сшила детям школьную форму

Самостоятельно сшитую для дочери школьную форму продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (_ запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_) жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова.
«Я в этом году решила заморочиться и сшить детям школьную форму сама», — сообщила Самойлова. Она добавила, что соскучилась по «швейной теме». На опубликованных кадрах одна из дочерей звездной четы примеряет белый костюм, состоящий из пиджака и юбки в складку.
Ранее семилетняя дочь Джигана и Самойловой станцевала с IPhone в руках и попала на видео.