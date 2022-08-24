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13 минут назад

Жена Джигана сама сшила детям школьную форму

Мослента

Самостоятельно сшитую для дочери школьную форму продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (_ запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_) жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова.

Жена Джигана сама сшила детям школьную форму
Фото: соцсетисоцсети

«Я в этом году решила заморочиться и сшить детям школьную форму сама», — сообщила Самойлова. Она добавила, что соскучилась по «швейной теме». На опубликованных кадрах одна из дочерей звездной четы примеряет белый костюм, состоящий из пиджака и юбки в складку.

@samoylovaoxana

Ранее семилетняя дочь Джигана и Самойловой станцевала с IPhone в руках и попала на видео.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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