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49 минут назад

Эксперт озвучил возможный заработок Урганта на клипе с Андреевой

Мария Иванова

Глава коммуникационного агентства Konnov Media Андрей Коннов заявил, что телеведущий Иван Ургант мог заработать 1,5 - 2 млн рублей на рекламной интеграции в своем новом клипе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Эксперт озвучил возможный заработок Урганта на клипе с Андреевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее альтер эго ведущего - Гриша Ургант выпустил кавер-версию песни «Ночной каприз». В клипе снялась актриса Паулина Андреева.

«КП» обратила внимание, что в клипе несколько раз появляется логотип банка, лицом которого является Ургант.

По словам Коннова, если это спонтанная реклама банка - то стоит она дороже, а если это часть большого рекламного контракта - то дешевле.

«Как правило, если речь идет об интеграции в видеороликах, можно отталкиваться от суммы в 1,5 - 2 миллиона рублей», - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что «все очень индивидуально», суммы зависят от сезона, «рукопожатности» знаменитости и других факторов.

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