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15 минут назад

Стали известны планы Урганта купить жилье на Лазурном берегу

Елена Прошина

Телеведущий Иван Ургант раздумывает купить жилье заграницей. По слухам, звезда присматривает себе дом на Лазурном берегу. Об этом пишет портал BLITZ.center.

Стали известны планы Урганта купить жилье на Лазурном берегу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам риэлтора Татьяны Вавиловой, жилье там недешевое. К примеру, во французском районе Сен-Жан-Кап-Ферра проживает большое количество состоятельных россиян.

«Там дорогая недвижимость, начинается где-то от 800 тысяч евро. Но там многие русские покупают и снимают жилье, может, он поэтому туда тоже решил податься. Вообще, там очень хорошо», — заявила Вавилова.

По ее словам, в этом районе развитая инфраструктура, есть базы отдыха. Однако дешевого жилья там не найти.

Ранее Иван Ургант представил новый клип на песню «Ночной каприз». Композицию он исполнил под псевдонимом Гриша Ургант. В клипе появились актриса Паулина Андреева и музыкант Сергей Мазаев.

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