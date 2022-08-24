Стали известны планы Урганта купить жилье на Лазурном берегу

Телеведущий Иван Ургант раздумывает купить жилье заграницей. По слухам, звезда присматривает себе дом на Лазурном берегу. Об этом пишет портал BLITZ.center.

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По словам риэлтора Татьяны Вавиловой, жилье там недешевое. К примеру, во французском районе Сен-Жан-Кап-Ферра проживает большое количество состоятельных россиян.

«Там дорогая недвижимость, начинается где-то от 800 тысяч евро. Но там многие русские покупают и снимают жилье, может, он поэтому туда тоже решил податься. Вообще, там очень хорошо», — заявила Вавилова.

По ее словам, в этом районе развитая инфраструктура, есть базы отдыха. Однако дешевого жилья там не найти.