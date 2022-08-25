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13 минут назад

Автор хитов "Ласкового мая" назвал Семена Розова преемником Шатунова

Газета.Ruиещё 1

Композитор Сергей Кузнецов, написавший несколько композиций для группы "Ласковый май", рассказал, кто может стать преемником покойного Юрия Шатунова на сцене. Его слова цитирует Teleprogramma.pro.

Автор хитов "Ласкового мая" назвал преемника Шатунова
Фото: Семён Розов/YouTubeСемён Розов/YouTube

По мнению Кузнецова, певец Семен Розов может пойти по стопам Шатунова. Мальчику 13 лет, он является солистом студии Кузнецова. Розов участвовал в проекте "Синяя птица" в 2017 году.

Юный артист не только поет песни, но и играет на баяне.

"Я надеюсь, что что-то получится. Мне нравится его подача, его исполнение", - поделился Кузнецов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему Алла Пугачева враждовала с группой "Ласковый май" и ее продюсером Андреем Разиным.

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