Выступление Хаматовой в Прибалтике началось со слов "Слава Украине"

Покинувшие Россию актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый выступили в Прибалтике в рамках гастролей кабаре Людмилы Петрушевской.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Представление началось после слов ведущего: "Слава Украине", передает Telegram-канал "Абзац".

Побывавший на представлении журналист отметил, что все полтора часа Хаматова и Белый "монотонно читали текст с суфлера". Иногда звук их голос перебивал шум поезда. При этом оба артиста стояли на сцене с чемоданами.

После начала спецоперации Чулпан Хаматова переехала в Латвию. Сейчас артистка выступает в Новом рижском театре. Анатолий Белый покинул Россию в июле, ему предложили работу в Израиле.