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33 минуты назад

Выступление Белого и Хаматовой в Прибалтике началось со слов "Слава Украине"

Газета.Ruиещё 4

Покинувшие Россию актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый выступили в Прибалтике в рамках гастролей кабаре Людмилы Петрушевской.

Выступление Хаматовой в Прибалтике началось со слов "Слава Украине"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представление началось после слов ведущего: "Слава Украине", передает Telegram-канал "Абзац".

Побывавший на представлении журналист отметил, что все полтора часа Хаматова и Белый "монотонно читали текст с суфлера". Иногда звук их голос перебивал шум поезда. При этом оба артиста стояли на сцене с чемоданами.

После начала спецоперации Чулпан Хаматова переехала в Латвию. Сейчас артистка выступает в Новом рижском театре. Анатолий Белый покинул Россию в июле, ему предложили работу в Израиле.

Ранее Лариса Лужина призвала оставить в покое уехавших из России Хаматову и Белого.

Шоу-бизнес,Лариса Лужина,Людмила Петрушевская,Анатолий Белый,Чулпан Хаматова,
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