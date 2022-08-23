Звезда "Мажора" покинула Россию

Актриса Анна Цуканова-Котт уехала из России. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Артистка приехала в Италию. Она не уточнила, насколько и с кем отправилась в поездку. В личном микроблоге Цуканова-Котт попросила совета у фанатов. «Что посмотреть/поесть в Риме?», — написала звезда «Мажора».
Ранее лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков уехал в Великобританию после начала специальной операции российских вооруженных сил на Украине. 22 августа певец опубликовал объявление о сдаче своей трехкомнатной квартиры в аренду. Жилье находится в центре Санкт-Петербурга.
С потенциальными жильцами общался сын артиста Глеб. По его словам, проживание стоит 80 тыс. рублей без учета коммунальных услуг. Риелтор Наталья Перескокова заявила, что музыкант «продешевил», так как цена за аренду такой квартиры начинается от 150 тыс. руб.