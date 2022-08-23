Звезда "Мажора" покинула Россию

Актриса Анна Цуканова-Котт уехала из России. Об этом она сообщила в социальных сетях.

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Артистка приехала в Италию. Она не уточнила, насколько и с кем отправилась в поездку. В личном микроблоге Цуканова-Котт попросила совета у фанатов. «Что посмотреть/поесть в Риме?», — написала звезда «Мажора».

Ранее лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков уехал в Великобританию после начала специальной операции российских вооруженных сил на Украине. 22 августа певец опубликовал объявление о сдаче своей трехкомнатной квартиры в аренду. Жилье находится в центре Санкт-Петербурга.