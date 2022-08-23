Галкина заметили в компании блондинки в Польше

В сети появился снимок, на котором юморист Максим Галкин обедает в компании неизвестной блондинки. Как сообщает Teleprogramma.pro, комика сфотографировали во время посещения ресторана в Польше.

Пользователи интернета начали активно комментировать опубликованный снимок: одни отметили, что это точно не Алла Пугачева, другие указали, спутница Галкина «не молоденькая», некоторые пошутили, что комика заметили «хотя-бы с женщиной».

Напомним, что сейчас Галкин дает серию концертов в странах Европы. Накануне юморист выступил в Варшаве, а незадолго до этого вышел на сцену в Латвии и в Финляндии.