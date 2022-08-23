В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
10 минут назад

Галкина заметили в компании блондинки в Польше

Елена Прошина

В сети появился снимок, на котором юморист Максим Галкин обедает в компании неизвестной блондинки. Как сообщает Teleprogramma.pro, комика сфотографировали во время посещения ресторана в Польше.

Галкина заметили в компании блондинки в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователи интернета начали активно комментировать опубликованный снимок: одни отметили, что это точно не Алла Пугачева, другие указали, спутница Галкина «не молоденькая», некоторые пошутили, что комика заметили «хотя-бы с женщиной».

Напомним, что сейчас Галкин дает серию концертов в странах Европы. Накануне юморист выступил в Варшаве, а незадолго до этого вышел на сцену в Латвии и в Финляндии.

Тем временем Пугачева все еще находится в Риге. Недавно она пришла вместе с подругой Лаймой Вайкуле на показ фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Это одно из немногих появлений певицы на публике за последнее время.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Кирилл Серебренников,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители