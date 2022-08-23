Продюсер Лободы оценила выступление Галкина в Польше

Продюсер Нателла Крапивина оценила выступление Максима Галкина в Варшаве. Об этом пишет CT News.
Своим мнением Крапивина поделилась в комментариях под видео с концерта Галкина в Варшаве, которое он опубликовал в соцсетях.
«Все стадионы собрал», — написала продюсер.
Напомним, Галкин вместе с семьей уехал из России после начала спецоперации. Сначала звездная семья жила в Израиле, потом перебралась в Юрмалу. На жизнь Галкин зарабатывает концертами. Гастроли по Европе у юмориста проходят весьма успешно. Он выступает в небольших залах, но всегда полных.
Ранее стало известно, что Галкин неплохо зарабатывал и в России. Помимо работы на телевидении и рекламных контрактов, он выступал на корпоративах. За одно выступление Галкин брал 120 тысяч евро (7,2 млн рублей по нынешнему курсу).