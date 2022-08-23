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28 минут назад

Раскрыт новый поклонник Бузовой

Елена Прошина

У Ольги Бузовой появился новых мужчина. Ходят слухи, что певица закрутила роман с банкиром Иваном Семеновым, бывшим возлюбленным Анны Калашниковой. Об этом пишет СтарХит.

Раскрыт новый поклонник Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно Семенов подарил звезде дорогие туфли Jimmy Choo с 7 тыс. кристаллами Swarovski. Стоят такие порядка 350 тыс. рублей. Также Ольга получила в подарок браслет Van Cleef за 500 тыс. рублей. Кроме того, бизнесмен дарит певице много дорогой брендовой одежды.

О серьезных намерениях говорит и то, что Бузова посетила день рождения родного брата Семенова. Тем не менее пара пока не комментирует свои отношения, возможно, потому что Семенов не закончил отношения с Калашниковой.

Напомним, что Семенов и Калашникова были вместе три года. Пара даже хотела пожениться. Зимой возлюбленные расстались из-за измен Ивана, однако позднее их снова видели вместе. Сама Калашникова пока не комментирует новое увлечение Семенова.

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Иван Семенов,
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