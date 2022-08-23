Раскрыт новый поклонник Бузовой

У Ольги Бузовой появился новых мужчина. Ходят слухи, что певица закрутила роман с банкиром Иваном Семеновым, бывшим возлюбленным Анны Калашниковой. Об этом пишет СтарХит.
Недавно Семенов подарил звезде дорогие туфли Jimmy Choo с 7 тыс. кристаллами Swarovski. Стоят такие порядка 350 тыс. рублей. Также Ольга получила в подарок браслет Van Cleef за 500 тыс. рублей. Кроме того, бизнесмен дарит певице много дорогой брендовой одежды.
О серьезных намерениях говорит и то, что Бузова посетила день рождения родного брата Семенова. Тем не менее пара пока не комментирует свои отношения, возможно, потому что Семенов не закончил отношения с Калашниковой.
Напомним, что Семенов и Калашникова были вместе три года. Пара даже хотела пожениться. Зимой возлюбленные расстались из-за измен Ивана, однако позднее их снова видели вместе. Сама Калашникова пока не комментирует новое увлечение Семенова.