Раскрыт новый поклонник Бузовой

У Ольги Бузовой появился новых мужчина. Ходят слухи, что певица закрутила роман с банкиром Иваном Семеновым, бывшим возлюбленным Анны Калашниковой. Об этом пишет СтарХит.

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Недавно Семенов подарил звезде дорогие туфли Jimmy Choo с 7 тыс. кристаллами Swarovski. Стоят такие порядка 350 тыс. рублей. Также Ольга получила в подарок браслет Van Cleef за 500 тыс. рублей. Кроме того, бизнесмен дарит певице много дорогой брендовой одежды.

О серьезных намерениях говорит и то, что Бузова посетила день рождения родного брата Семенова. Тем не менее пара пока не комментирует свои отношения, возможно, потому что Семенов не закончил отношения с Калашниковой.