Российская телеведущая Анфиса Чехова уехала из России в США . Как сообщает «КП», актриса собирается провести в Соединенных Штатах месяц, после чего вернется на родину.

Остановиться Чехова решила в Хьюстоне, штат Техас. При этом телеведущая подчеркнула, что едет туда не из-за работы или отдыха, а именно для проживания.

«Такой уж я уродилась, смена локаций мне необходима как воздух… Где бы я ни жила, мне везде тесно. Мой мир шире, чем одна страна, один город и одна улица», — написала она в соцсетях.

Ради поездки в США Чехова, скорее всего, пропустит начало учебного года своего сына Соломона. Водить мальчика в школу будет ее экс-супруг Гурам Баблишвили. Отметим, что в этом году телеведущая уже покидала Россию на длительный срок. В течение двух месяцев она жила с сыном на Бали, а мальчика даже отдала обучаться в местную школу.