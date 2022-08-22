Фадеев прокомментировал слова Наргиз о Дарье Дугиной

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал антироссийские высказывания певицы Наргиз Закировой, из которой он в свое время сделал звезду. В своем Telegram-канале он назвал ее поведение «бесчеловечным и непотребным».
«Жалею ли я, что писал ей песни? Я жалею о том, что происходит с ней сейчас. Вот так лучше сказать. В данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви и еще больше человеческого добра. Мы же пели не о чем-то таком. Мы пели о настоящем, о чувствах человеческих, ей верили. Вот это и была наша настоящая работа. А теперь я не знаю. Теперь мы видим то, что мы видим», — сказал Фадеев.
Ранее у себя в Telegram Наргиз высказалась об убийстве 29-летней журналистки Дарьи Дугиной. Певица выразила свое отношение к трагедии несколькими словами: «Добро пожаловать в ад». Это не первое ее антироссийские высказывание, но на этот раз Наргиз отличилась особым цинизмом.
Напомним, что власти России запретили певице въезд в страну на 50 лет. На данный момент она живет в Узбекистане.