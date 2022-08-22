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40 минут назад

Губерниев высмеял Бузову за ошибку в имени Шекспира

Елена Прошина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в соцсетях поднял на смех грамотность Ольги Бузовой. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Губерниев высмеял Бузову за ошибку в имени Шекспира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Ольга Бузова в соцсетях опубликовала цитату драматурга Уильяма Шекспира, назвав его Уильманом. Грамотность звезды высмеял Губерниев.

Бузова перепутала имя Шекспира

«Ой, моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана, нашего, Шекспира?», - написал он.

Ранее Губерниев высмеял косноязычие Алины Загитовой. После выступления в ледовом шоу «Аленький цветочек» фигуристка решила выступить с речью. Однако в итоге спортсменка смогла лишь сказать пару невнятных фраз. Губерниев прокомментировал ее выступление в язвительной форме, посоветовав ей много работать над «техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой».

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Астрид Линдгрен,Уильям Шекспир,
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