Губерниев высмеял Бузову за ошибку в имени Шекспира

«Ой, моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана, нашего, Шекспира?», - написал он.

Ранее Губерниев высмеял косноязычие Алины Загитовой. После выступления в ледовом шоу «Аленький цветочек» фигуристка решила выступить с речью. Однако в итоге спортсменка смогла лишь сказать пару невнятных фраз. Губерниев прокомментировал ее выступление в язвительной форме, посоветовав ей много работать над «техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой».