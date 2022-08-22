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2 минуты назад

Бред Питт в ярко-розовом костюме пришел на премьеру своего фильма в Южной Корее

Газета.Ru

Бред Питт пришел на премьеру своего нового фильма "Быстрее пули" в Сеуле в ярко-розовом костюме и кроссовках в цвет. Фотографии с красной дорожки появились на People.

Бред Питт появился на публике в ярко-розовом костюме
Фото: Chung Sung-Jun/Getty ImagesChung Sung-Jun/Getty Images

Брэд Питт продолжает демонстрировать свой обновленный имидж на мировых премьерах фильма "Быстрее пули".

Накануне выхода картины на экраны в Южной Корее, 58-летний актер надел на красную дорожку в Сеуле костюм-двойку самого модного цвета сезона - ярко-розовый костюм свободной посадки Питт дополнил базовой белой футболкой и парой розовых кроссовок.

«Только не он»: Брэд Питт пришел на премьеру в юбке

В последние две недели Брэд Питт находится в центре скандала из-за суда с бывшей женой Анджелиной Джоли. По данным СМИ, во время инцидента на борту самолета в 2016 году, актер сильно напился, оскорблял супругу и даже поднял на нее руку.

Шоу-бизнес,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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