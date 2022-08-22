Бред Питт появился на публике в ярко-розовом костюме

Бред Питт пришел на премьеру своего нового фильма "Быстрее пули" в Сеуле в ярко-розовом костюме и кроссовках в цвет. Фотографии с красной дорожки появились на People.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images Chung Sung-Jun/Getty Images

Брэд Питт продолжает демонстрировать свой обновленный имидж на мировых премьерах фильма "Быстрее пули".

Накануне выхода картины на экраны в Южной Корее, 58-летний актер надел на красную дорожку в Сеуле костюм-двойку самого модного цвета сезона - ярко-розовый костюм свободной посадки Питт дополнил базовой белой футболкой и парой розовых кроссовок.