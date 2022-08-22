Пугачева появилась на премьере фильма Серебренникова в Латвии

Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» в Латвии. Для мероприятия артистка выбрала темно-синее платье с капюшоном. Снимки с показа картины в Риге опубликовало издание StarHit.

Фото: ТАСС ТАСС

Отметим, что в последнее время певица редко посещает светские мероприятия. Комик Максим Галкин не смог составить ей компанию, поскольку отправился в Варшаву для выступления с сольным концертом.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России. Сперва пара вместе с детьми жила в израильской Кесарии, а позднее перебралась в Ригу.