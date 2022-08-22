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38 минут назад

Пугачева появилась на премьере фильма Серебренникова в Латвии

Никита Бородкин

Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» в Латвии. Для мероприятия артистка выбрала темно-синее платье с капюшоном. Снимки с показа картины в Риге опубликовало издание StarHit.

Пугачева появилась на премьере фильма Серебренникова в Латвии
Фото: ТАССТАСС

Отметим, что в последнее время певица редко посещает светские мероприятия. Комик Максим Галкин не смог составить ей компанию, поскольку отправился в Варшаву для выступления с сольным концертом.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России. Сперва пара вместе с детьми жила в израильской Кесарии, а позднее перебралась в Ригу.

Ранее сообщалось, что певица вернется в Россию к 1 сентября, чтобы близняшки Лиза и Гарри пошли в школу. Тем временем, у Галкина запланированы гастроли с сольными концертами по зарубежью.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Кирилл Серебренников,Алла Пугачева,
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