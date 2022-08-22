Лазарев сообщил о намерении уехать из России

Певец Сергей Лазарев анонсировал заключительные концерты в России. После чего он намерен уехать из страны.

Фото: globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Исполнитель отдыхает на Мальдивах, но не забывает о поклонниках. Он напомнил о сентябрьских концертах в Анапе и Сочи, после которых покинет Россию.

«Пятого и девятого сентября в Сочи и Анапе два прощальных концерта шоу N-Tour. Месяц до премьеры шоу "Я не боюсь" в Минске!» — рассказал 39-летний певец в соцсетях.