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43 минуты назад

Лазарев сообщил о намерении уехать из России

Слово и Дело

Певец Сергей Лазарев анонсировал заключительные концерты в России. После чего он намерен уехать из страны.

Лазарев сообщил о намерении уехать из России
Фото: globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаевgloballookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Исполнитель отдыхает на Мальдивах, но не забывает о поклонниках. Он напомнил о сентябрьских концертах в Анапе и Сочи, после которых покинет Россию.

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«Пятого и девятого сентября в Сочи и Анапе два прощальных концерта шоу N-Tour. Месяц до премьеры шоу "Я не боюсь" в Минске!» — рассказал 39-летний певец в соцсетях.

Ранее Лазарев рассказал о работе с психологом. По его словам, специалист помогает ему пережить тяжелые жизненные ситуации.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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