Лазарев сообщил о намерении уехать из России

Певец Сергей Лазарев анонсировал заключительные концерты в России. После чего он намерен уехать из страны.
Исполнитель отдыхает на Мальдивах, но не забывает о поклонниках. Он напомнил о сентябрьских концертах в Анапе и Сочи, после которых покинет Россию.
«Пятого и девятого сентября в Сочи и Анапе два прощальных концерта шоу N-Tour. Месяц до премьеры шоу "Я не боюсь" в Минске!» — рассказал 39-летний певец в соцсетях.
Ранее Лазарев рассказал о работе с психологом. По его словам, специалист помогает ему пережить тяжелые жизненные ситуации.