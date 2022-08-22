Сын Стивена Сигала захотел переехать в Россию

Сын американского актера Стивена Сигала Доминик собирается переехать в Россию. Как сообщает Woman hit, 32-летний актер признался, что ему нравятся россияне, русская культура и архитектура.

Сигал-младший отметил, что пока еще не решил, чем будет заниматься после переезда, однако исключил продолжение актерской или кинопродюсерской карьеры. Также Доминик рассказал, что ему нравятся русские женщины. По его мнению, у них сильный характер и они ориентированы на создание семьи.