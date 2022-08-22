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35 минут назад

Сын Стивена Сигала захотел переехать в Россию

Никита Бородкин

Сын американского актера Стивена Сигала Доминик собирается переехать в Россию. Как сообщает Woman hit, 32-летний актер признался, что ему нравятся россияне, русская культура и архитектура.

Сын Стивена Сигала захотел переехать в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сигал-младший отметил, что пока еще не решил, чем будет заниматься после переезда, однако исключил продолжение актерской или кинопродюсерской карьеры. Также Доминик рассказал, что ему нравятся русские женщины. По его мнению, у них сильный характер и они ориентированы на создание семьи.

Напомним, что Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. У него много родственников на Дальнем Востоке, на Байкале и в Бурятии. Недавно актер посетил Донбасс, а в марте отказался осуждать российскую спецоперацию на Украине в беседе с американскими журналистами.

Шоу-бизнес,Стивен Сигал,
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