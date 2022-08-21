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1 час назад

Поргина пожелала Меньшовой мужа-инвалида

Ирина Лебедева

Людмила Поргина рассказала о конфликте с телеведущей Юлией Меньшовой. Речь идет о том времени, когда Николай Караченцов после автомобильной аварии был тяжело болен и самостоятельно не передвигался. Людмила же старалась как можно чаще вывозить супруга в свет, чтобы он мог скорее адаптироваться. За это ее очень многие критиковали.Об этом пишет Экспресс Газета.

Поргина пожелала Меньшовой мужа-инвалида
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В очередном выпуске шоу «Секрет на миллион» Людмила Андреевна вспомнила, как поругалась с Юлией Меньшовой, которая оказалась в стане критиков.

«Вдруг она стала говорить: «А вы во французском ресторане с Колей были! А на какие деньги вы ходили? А что вы пиаритесь, все ходите с ним?» Это было несколько оскорбительно, я Юлю знаю еще маленькой. Она мне не пожала руку. Я говорю: «Хотите, возьмите мой пиар! Пускай ваш Игорь будет инвалидом! Она испугалась, вздрогнула. Конечно, это не пиар», — сообщила Поргина.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что актриса Людмила Поргина в течение 13 лет работы в театре получала огромную зарплату, не выходя на сцену. По его словам, Поргина находилась в отпуске пока болел ее муж Николай Караченцев, при этом получая 250 тыс. рублей в месяц. Кроме того, она периодически жаловалась, что устает ухаживать за супругом и ей раз в несколько месяцев требуется отдых за границей.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Юлия Меньшова,
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