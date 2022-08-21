Со свадьбы Лопес и Аффлека гостей увозят на скорых

Не слишком задалось свадебное торжество у Лопес и Аффлека. Из поместья в штате Джорджия в больницу увозят уже второго человека. Сначала медики забрали маму Аффлека, которая повредила ногу. И вот скорая помощь вновь приехала к воротам.

Как пишет Super.ru со ссылкой на источник Fox News Digital, помощь потребовалась кому-то из гостей, данные его неизвестны. О состоянии пострадавшего также нет никаких сведений.

Американские актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес снова поженились в штате Джорджия. Отмечается, что свадьба была оформлена в светлых оттенка. Гости пришли в белых костюмах, а декорации и цветочные композиции оформили в соответствии с идеей звездной пары.