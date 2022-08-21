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44 минуты назад

«Психанула и решилась»: певица Слава сделала пластику

Ирина Лебедева

Недавно Слава рассказывала, что из-за психологических проблем она не планирует в ближайшее время выпускать новые песни. Как оказалось, певица страдает от депрессии уже не первый год. Обычными средствами справиться не удавалось, и звезда решила вопрос кардинально.

«Психанула и решилась»: певица Слава сделала пластику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решила поменять все к чертовой матери», - сообщила она подписчикам.

Анастасия призналась журналистам портала super.ru, что сделала сразу комплекс пластических операций.

«Честно, одолевали безумные сомнения, страх, а главное — чувство вины перед собой, что я лентяйка. Говорила себе: «Сядь ты на диету, добавь спорт и через 2 месяца все уйдет!» Но я не выдерживала. Все заканчивалось ровно через неделю: затяжной стресс и ненормированный график усугублялись обжорством и алкоголем. Только сцена и общение с моим зрителем держали в строю. В какой-то момент я решила все изменить: убрать токсичных людей-пиявок, привести тело в порядок. В общем, психанула и решилась», - сказала звезда.

Тело «под ключ» певица доверила звездному хирургу Хайдарову. Она сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка.

Как известно, сейчас многие знаменитости уехали из России на отдых. Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы) прокомментировала, как относится ко всем коллегам, сбежавшим из России.

«Я честно не понимаю, как в такое время можно отдыхать? Кто потом будет смотреть их программы и слушать песни? Вот меня наш шоу-бизнес как не любил, слава Богу! Так и я их терпеть не могла», — заявила артистка.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,
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