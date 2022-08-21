«Психанула и решилась»: певица Слава сделала пластику

«Честно, одолевали безумные сомнения, страх, а главное — чувство вины перед собой, что я лентяйка. Говорила себе: «Сядь ты на диету, добавь спорт и через 2 месяца все уйдет!» Но я не выдерживала. Все заканчивалось ровно через неделю: затяжной стресс и ненормированный график усугублялись обжорством и алкоголем. Только сцена и общение с моим зрителем держали в строю. В какой-то момент я решила все изменить: убрать токсичных людей-пиявок, привести тело в порядок. В общем, психанула и решилась», - сказала звезда.