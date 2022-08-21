В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
37 минут назад

Пугачева призналась, что не любит уезжать из дома

Ирина Лебедева

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми покинули Россию полгода назад, после начала спецоперации на Украине. Несколько месяцев звездное семейство прожило в Израиле, затем перебралось в Латвию.

Пугачева призналась, что не любит уезжать из дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако близится первое сентября, и двойняшки Лиза и Гарри должны пойти в школу. У них оплачен учебный год в Первой Московской гимназии. Друзья семьи и поклонники предполагают, что Примадонна вот-вот вернется в Россию. Об этом пишет Экспресс Газета.

Ранее Алла Борисовна говорила журналистам, что устала ездить по гастролям и счастлива от того, что у нее сейчас семья и хороший дом. Никуда уезжать она не хочет, хочет домашнего уюта и тепла.

«Я вообще не люблю ездить. Я за всю жизнь так наездилась, что мне стало доставлять огромное удовольствие сидеть дома. Я наслаждаюсь жизнью, которой у меня никогда не было», - объясняла звезда.

Максим Галкин после турне по Прибалтике будет выступать в Великобритании. Вероятно, зарабатывать деньги ему придется без присутствия семьи.

Певица Алла Пугачева вернется в Россию, несмотря на мнение супруга, комика Максима Галкина. Об этом заявил шоумен Гоген Солнцев. Он считает, что супруги имеют разные точки зрения по вопросу отношения к родине.

Россияне, уточнил шоумен, соскучились по артистке, однако Галкин заставляет Пугачеву «носиться» по разным точкам мира — сначала в Израиль, а затем в Латвию.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,Максим Галкин,Алла Пугачева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители