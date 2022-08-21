Пугачева призналась, что не любит уезжать из дома

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми покинули Россию полгода назад, после начала спецоперации на Украине. Несколько месяцев звездное семейство прожило в Израиле, затем перебралось в Латвию.

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Однако близится первое сентября, и двойняшки Лиза и Гарри должны пойти в школу. У них оплачен учебный год в Первой Московской гимназии. Друзья семьи и поклонники предполагают, что Примадонна вот-вот вернется в Россию. Об этом пишет Экспресс Газета.

Ранее Алла Борисовна говорила журналистам, что устала ездить по гастролям и счастлива от того, что у нее сейчас семья и хороший дом. Никуда уезжать она не хочет, хочет домашнего уюта и тепла.

«Я вообще не люблю ездить. Я за всю жизнь так наездилась, что мне стало доставлять огромное удовольствие сидеть дома. Я наслаждаюсь жизнью, которой у меня никогда не было», - объясняла звезда.

Максим Галкин после турне по Прибалтике будет выступать в Великобритании. Вероятно, зарабатывать деньги ему придется без присутствия семьи.

Певица Алла Пугачева вернется в Россию, несмотря на мнение супруга, комика Максима Галкина. Об этом заявил шоумен Гоген Солнцев. Он считает, что супруги имеют разные точки зрения по вопросу отношения к родине.