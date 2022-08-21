Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак

Американские актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес снова поженились в штате Джорджия. Об этом сообщило издание Page Six.

— Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака — на этот раз в присутствии друзей из списка звезд первой величины и семьи — в имении актера площадью 87 акров в Джорджии в субботу вечером, — говорится в сообщении.

Отмечается, что свадьба была оформлена в светлых оттенка. Гости пришли в белых костюмах, а декорации и цветочные композиции оформили в соответствии с идеей звездной пары. На свадебную церемонию были приглашены актер Мэтт Деймон, режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком. Звезда опубликовала видео с кольцом на пальце. Показывая роскошный зеленый камень. Первый муж актрисы Охани Ноа выразил мнение, что брак будет недолговечным.