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55 минут назад

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак

Вечерняя Москваиещё 5

Американские актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес снова поженились в штате Джорджия. Об этом сообщило издание Page Six.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака — на этот раз в присутствии друзей из списка звезд первой величины и семьи — в имении актера площадью 87 акров в Джорджии в субботу вечером, — говорится в сообщении.

Отмечается, что свадьба была оформлена в светлых оттенка. Гости пришли в белых костюмах, а декорации и цветочные композиции оформили в соответствии с идеей звездной пары. На свадебную церемонию были приглашены актер Мэтт Деймон, режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком. Звезда опубликовала видео с кольцом на пальце. Показывая роскошный зеленый камень. Первый муж актрисы Охани Ноа выразил мнение, что брак будет недолговечным.

Позже стало известно, что Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек приняли решение пожить отдельно из-за своих напряженных рабочих графиков. Они уделяют много времени своим проектам, поэтому им пришлось разъехаться на некоторое время.

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