Долина рассказала о двух списках продуктов на строгой диете

Лариса Долина была одной из участниц музыкального фестиваля в Крыму. Организаторы планировали угощать звездных гостей местными деликатесами - жареной барабулькой, различными видами шашлыков и тому подобными вкусностями. Однако Лариса Долина строго-настрого отказалась от угощений.

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Звезда призналась, что уже давно живет на строгой диете.

«У меня есть определенный красный список продуктов, которые мне нельзя. И есть зеленый список продуктов. Там все, что мне можно», - сказала она.

Певица практикует интервальное голодание и принимает пищу только в определенные 5 часов в сутки, - пишут dni.ru.

«19 часов в сутки я ничего не ем, только пью», - объяснила звезда.

66-летняя Лариса Долина, российская эстрадная исполнительница, народная артистка РФ, в рамках интервью «Пятому каналу» рассказала о том, как ей удается поддерживать себя в хорошей форме. По словам певицы, уход за собой отнимает практически все свободное время.