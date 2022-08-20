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32 минуты назад

Долина рассказала о двух списках продуктов на строгой диете

Ирина Лебедева

Лариса Долина была одной из участниц музыкального фестиваля в Крыму. Организаторы планировали угощать звездных гостей местными деликатесами - жареной барабулькой, различными видами шашлыков и тому подобными вкусностями. Однако Лариса Долина строго-настрого отказалась от угощений.

Долина рассказала о двух списках продуктов на строгой диете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда призналась, что уже давно живет на строгой диете.

«У меня есть определенный красный список продуктов, которые мне нельзя. И есть зеленый список продуктов. Там все, что мне можно», - сказала она.

Певица практикует интервальное голодание и принимает пищу только в определенные 5 часов в сутки, - пишут dni.ru.

«19 часов в сутки я ничего не ем, только пью», - объяснила звезда.

66-летняя Лариса Долина, российская эстрадная исполнительница, народная артистка РФ, в рамках интервью «Пятому каналу» рассказала о том, как ей удается поддерживать себя в хорошей форме. По словам певицы, уход за собой отнимает практически все свободное время.

«К сожалению, столько, сколько есть, столько и уделяю. Есть всякие способы для этого. Надо просто не лениться».

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
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