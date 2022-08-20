"Это чужая музыка!" Лоза раскритиковал российский рэп

«Если мы уже докатились до рэпа, то мне нечего сказать. Рэп — это афроамериканская музыка, основанная на ритмах, а не на мелодии и гармонии, которые как раз свойственны русской ментальности. Это чужая музыка! Об этом я и говорю в своих соцсетях, а русскую музыку я никогда не критиковал», - заявил музыкант.