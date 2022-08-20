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48 минут назад

"Это чужая музыка!" Лоза раскритиковал российский рэп

Ирина Лебедева

Певец и композитор Юрий Лоза выступил с резкой критикой современной российской музыки. Он считает, что она пришла в упадок, поскольку отечественные исполнители не создают ничего нового, а копируют западные образцы. Об этом он сообщил журналистам портала moslenta.ru.

"Это чужая музыка!" Лоза раскритиковал российский рэп
Фото: ТАССТАСС

«Если мы уже докатились до рэпа, то мне нечего сказать. Рэп — это афроамериканская музыка, основанная на ритмах, а не на мелодии и гармонии, которые как раз свойственны русской ментальности. Это чужая музыка! Об этом я и говорю в своих соцсетях, а русскую музыку я никогда не критиковал», - заявил музыкант.

Лоза лично рэп музыкой не считает. Как объяснил исполнитель «Плота», это всего лишь ритмика с простейшим текстом.

Певец Юрий Лоза рассказал, почему лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина больше с ним не общается. По словам артиста, всему виной его отзывы о творчестве коллеги. Музыкант «прошелся» по Арбениной в одной из своих книг, чем безвозвратно испортил с ней отношения.

Шоу-бизнес,Диана Арбенина,Юрий Лоза,
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