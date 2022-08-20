Собчак посмеялась над райдером Лободы

Ксения Собчак в Телеграм-канале опубликовала райдер певицы Светланы Лободы , не забыв при этом прокомментировать особо интересные позиции.

«Вот Лободе вместе с €100 000 за концерт и банкетом нужно было предоставить 10 ПАР КАПРОНОВЫХ НОСКОВ», - написала светская львица.

Кроме того, в райдере у Светланы Лободы значатся лейкопластырь, антисептик и одноразовые перчатки.

Певица Светлана Лобода выступила в Латвии с концертом. Во время выступления артистка развернула на сцене украинский флаг. Видео Лобода опубликовала в своем Телеграм-канале. Концерт артистки прошел в Риге. Исполняя одну из песен, Лобода подняла над головой украинский флаг. Рижские поклонники приветствовали действия певицы свистом и словами поддержки.