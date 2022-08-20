Критик Цветков заступился за Пугачеву

Сергей Соседов недавно заявил, что как певица Алла Пугачева намного слабее Ларисы Долиной. Критик Алексей Цветков на это ответил, что Пугачева - актриса, которая поет, а Долина просто певица.
Цветков назвал высказывание Соседова субъективным и ошибочным и посоветовал ему переслушать песни Аллы Борисовны.
Информационно-новостное издание solenka.info приводит слова Цветкова о том, что оценить талант Примадонны может даже человек, далекий от музыки, послушав ее хиты «Арлекино», «Миллион алых роз», «Старинные часы». Кроме того, Пугачева не просто поет. Она «проигрывает» каждую песню. Ее концерты можно сравнить с хорошо срежиссированным спектаклем, в котором присутствуют разные жанры.
У Примадонны более 500 песен на многих языках. Ее дискография насчитывает 19 студийных альбомов, а общий тираж дисков превысил 250 млн экземпляров.
После начала спецоперации России на Украине Примадонна с семьей уехала на лечение в Израиль. В июле Пугачева с детьми отправилась в Латвию, где к ней присоединился супруг Максим Галкин. Ранее латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что Пугачева и Галкин вернутся в Россию.