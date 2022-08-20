Абрамова рассказала, как Валерии отдали победу на «Утренней звезде»

Татьяна Абрамова, актриса и певица, свой творческий путь начинала в начале 90-х. Тогда она решила попробовать свои силы в программе «Утренняя звезда». Отправила в Москву кассету с записью, а через некоторое время получила приглашение участвовать в конкурсе.
Тогда же Татьяна получила шокирующий урок. На съемках она познакомилась с продюсером Александром Шульгиным, тогда он был мужем певицы Валерии. Шульгин объяснил начинающей певице, что победитель шоу уже предопределен. Об этом пишет СтарХит.
«Он мне сказал: «Тань, ты хорошая девочка и правда хорошо поешь. Но Валерии уже 21 год, и это ее последний шанс победить в «Утренней звезде». У нас нет вариантов, так что прости и ни на что не рассчитывай. Мне самому жаль, что тебя с ней в пару поставили, потому что ты абсолютно достойна победы», - сообщила Абрамова.
Ранее актриса Татьяна Абрамова резко высказалась против поступка певицы Наташи Королевой, ставшей донором яйцеклетки.
«Я против этой истории. Она переходит на абсолютные коммерческие рельсы. Это определенного образа бизнес. Нельзя человеческую жизнь ставить на рельсы бизнеса. Это неправильно».