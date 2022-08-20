В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
40 минут назад

Абрамова рассказала, как Валерии отдали победу на «Утренней звезде»

Ирина Лебедева

Татьяна Абрамова, актриса и певица, свой творческий путь начинала в начале 90-х. Тогда она решила попробовать свои силы в программе «Утренняя звезда». Отправила в Москву кассету с записью, а через некоторое время получила приглашение участвовать в конкурсе.

Абрамова рассказала, как Валерии отдали победу на «Утренней звезде»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тогда же Татьяна получила шокирующий урок. На съемках она познакомилась с продюсером Александром Шульгиным, тогда он был мужем певицы Валерии. Шульгин объяснил начинающей певице, что победитель шоу уже предопределен. Об этом пишет СтарХит.

«Он мне сказал: «Тань, ты хорошая девочка и правда хорошо поешь. Но Валерии уже 21 год, и это ее последний шанс победить в «Утренней звезде». У нас нет вариантов, так что прости и ни на что не рассчитывай. Мне самому жаль, что тебя с ней в пару поставили, потому что ты абсолютно достойна победы», - сообщила Абрамова.

Ранее актриса Татьяна Абрамова резко высказалась против поступка певицы Наташи Королевой, ставшей донором яйцеклетки.

«Я против этой истории. Она переходит на абсолютные коммерческие рельсы. Это определенного образа бизнес. Нельзя человеческую жизнь ставить на рельсы бизнеса. Это неправильно».

Шоу-бизнес,Валерия,Александр Шульгин,Татьяна Абрамова,Наташа Королева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители