Абрамова рассказала, как Валерии отдали победу на «Утренней звезде»

«Он мне сказал: «Тань, ты хорошая девочка и правда хорошо поешь. Но Валерии уже 21 год, и это ее последний шанс победить в «Утренней звезде». У нас нет вариантов, так что прости и ни на что не рассчитывай. Мне самому жаль, что тебя с ней в пару поставили, потому что ты абсолютно достойна победы», - сообщила Абрамова.