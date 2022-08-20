«Не мучайте себя»: Гузеева резко осадила хейтеров

Лариса Гузеева выступает в новом амплуа. Поскольку шоу «Давай поженимся!», которое она вела много лет, заморозили на неопределенный срок, телеведущей предложили вести проект «Голос 60+» вместо Нагиева. И первые кадры программы с участием Ларисы Андреевны уже выложены в интернет, - пишет Экспресс Газета.
Хейтеры сочли это поводом для массовой атаки и обрушили на Гузееву шквал критики.
Однако звезда не смутилась, и в микроблоге сообщила недоброжелателям, что они могут особо не стараться. Лариса выложила свою фотографию из гримерки (где видно, как хорошо она выглядит) и написала:
«Мне тоже многое в себе не нравится. Честно. Я знаю, сколько мне лет и даже видела себя голую перед зеркалом. Не мучайте себя и я ваше присутствие в своей жизни отменяю. А я останусь со своими прекрасными подписчиками. Договорились?»
Российская журналистка Ксения Собчак с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале смену ведущих в популярном музыкальном шоу «Голос 60+». Она отметила, что вместо актрисы Ларисы Гузеевой в жюри могла бы попасть телеведущая Юлия Барановская.