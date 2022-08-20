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1 час назад

«Не мучайте себя»: Гузеева резко осадила хейтеров

Ирина Лебедева

Лариса Гузеева выступает в новом амплуа. Поскольку шоу «Давай поженимся!», которое она вела много лет, заморозили на неопределенный срок, телеведущей предложили вести проект «Голос 60+» вместо Нагиева. И первые кадры программы с участием Ларисы Андреевны уже выложены в интернет, - пишет Экспресс Газета.

«Не мучайте себя»: Гузеева резко осадила хейтеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хейтеры сочли это поводом для массовой атаки и обрушили на Гузееву шквал критики.

Однако звезда не смутилась, и в микроблоге сообщила недоброжелателям, что они могут особо не стараться. Лариса выложила свою фотографию из гримерки (где видно, как хорошо она выглядит) и написала:

«Мне тоже многое в себе не нравится. Честно. Я знаю, сколько мне лет и даже видела себя голую перед зеркалом. Не мучайте себя и я ваше присутствие в своей жизни отменяю. А я останусь со своими прекрасными подписчиками. Договорились?»

Российская журналистка Ксения Собчак с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале смену ведущих в популярном музыкальном шоу «Голос 60+». Она отметила, что вместо актрисы Ларисы Гузеевой в жюри могла бы попасть телеведущая Юлия Барановская.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Лариса Гузеева,Ксения Собчак,
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