«Не мучайте себя»: Гузеева резко осадила хейтеров

«Мне тоже многое в себе не нравится. Честно. Я знаю, сколько мне лет и даже видела себя голую перед зеркалом. Не мучайте себя и я ваше присутствие в своей жизни отменяю. А я останусь со своими прекрасными подписчиками. Договорились?»