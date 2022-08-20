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1 час назад

Украинцы наорали на Филиппа Киркорова в Монако

Lenta.ru

Украинцы набросились на российского певца Филиппа Киркорова в Монако. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Украинцы наорали на Филиппа Киркорова в Монако
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

55-летний артист прогуливался без охраны, и в его адрес начали сыпаться оскорбления. К нему пристали с вопросом «чей Крым?» и предложили посмотреть на мальчика, предположительно, беженца. Помимо этого на поп-исполнителя наорали, чтобы он «уехал в свой засранск и там отдыхал, а здесь ему делать нечего».

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Киркоров молча проигнорировал нападки и продолжил путь.

3 августа Филипп Киркоров возглавил рейтинг самых влиятельных музыкантов по мнению россиян. Ранее первое место в списке самых влиятельных музыкантов несколько лет подряд занимала Алла Пугачева. Вероятнее всего, изменения в результатах голосования спустя несколько лет были связаны с тем, что Пугачева покинула Россию после начала спецоперации на Украине, в то время как Киркоров начал гастрольный тур по стране в рамках своего юбилейного шоу.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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