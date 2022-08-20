Украинцы наорали на Филиппа Киркорова в Монако

Украинцы набросились на российского певца Филиппа Киркорова в Монако. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

55-летний артист прогуливался без охраны, и в его адрес начали сыпаться оскорбления. К нему пристали с вопросом «чей Крым?» и предложили посмотреть на мальчика, предположительно, беженца. Помимо этого на поп-исполнителя наорали, чтобы он «уехал в свой засранск и там отдыхал, а здесь ему делать нечего».

Киркоров молча проигнорировал нападки и продолжил путь.