Актер из «Удивительных странствий Геракла» призвал не помогать Украине

Актер Кевин Сорбо, наиболее известный по сериалу «Удивительные странствия Геракла», где он исполнил главную роль, призвал прекратить помогать Украине финансово. Так он отреагировал на новость об отправке очередной военной помощи Киеву.

Фото: Iris Edinger, via www.imago-imag www.imago-images.de Globallookpress Iris Edinger, via www.imago-imag www.imago-images.de Globallookpress

«Перестаньте отправлять деньги Украине», - написал Сорбо в Twitter.

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт тоже выразила недовольство новостью. Она заявила, что на деньги налогоплательщиков президент США Джо Байден постоянно отправляет Украине помощь на значительную сумму.

Также прокомментировал ситуацию публицист Ник Адамс. Он задался вопросом, возместит ли Киев хоть часть потраченных на него средств.

«Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?» - написал он в соцсети, его слова приводит РИА Новости.