Пласидо Доминго заподозрили в сексуальных связях с женщиной из секты

Испанского оперного певца Пласидо Доминго заподозрили в использовании услуг секты в Аргентине. Об этом сообщило издание El Pais со ссылкой на источник, близкий к следствию.

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По данным журналистов, преступное сообщество более 30 лет занималось торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией в стране. При этом издание отметило, что певец пока не стал фигурантом дела и ему не предъявляли обвинений.

Речь идёт о секте, которая работала под названием «Школа йоги Буэнос-Айреса». Силовики объявляли о её ликвидации в начале августа 2022 года. Всего во время операции арестовали 19 человек.

Стало известно, что под прикрытием борьбы со СПИДом и наркотиками организация завладевала деньгами своих членов. Для отмывания похищенных денег и имущества она использовала фонды за границей.

Во время расследования полицейские получили аудиозапись разговора с участием, предположительно, самого Пласидо Доминго, некоей Сусаны Менделевич (Менди) и лидера секты Хуана Перковича. Один фрагмент записи даёт понять, что мужчина, голос которого похож на Доминго, планировал провести время с Менди. Он говорил, как покинет ужин отдельно от своих представителей, чтобы с ней встретиться.

В другом отрывке записи Менди звонит лидеру секты, чтобы подтвердить планы на вечер с человеком, которого она назвала Пласидо.

«Пласидо не совершал преступления и не является членом организации, а скорее был потребителем проституции», — пояснил сотрудник правоохранительных органов журналисту Associated Press.