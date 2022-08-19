В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

«Запретили выходить»: Хаматова сделала неожиданное заявление о Миронове

Никита Бородкин

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова рассказала, что ее друг Евгений Миронов не стремится поддерживать с ней связь после ее отъезда. Как сообщает «КП», ему якобы запретили выходить с ней на одну сцену «даже на гастролях».

«Запретили выходить»: Хаматова сделала неожиданное заявление о Миронове
Фото: ТАССТАСС

Кто именно дал актеру такое указание — Хаматова уточнять не стала. Отметим, что актеров связывала многолетняя дружба — они неоднократно вместе выходили на сцену и снимались в кино. Однако после начала спецоперации Хаматова осудила действия российских властей на Украине, а Миронов, наоборот, поддержал политику РФ и недавно посещал Донбасс.

«Поступок Жени, конечно, трудно понять. Но что его подтолкнуло? Я бы хотела сначала поговорить с Женей, чтобы понять», — прокомментировала поездку она.

Напомним, что сейчас Чулпан живет в Риге и выступает в Новом Рижском театре. Недавно стало известно, что из-за новых ограничений латвийских властей против россиян актрису могут депортировать из страны — они отказались продлять действующие виды на жительство для граждан России.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Евгений Миронов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители