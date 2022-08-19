«Запретили выходить»: Хаматова сделала неожиданное заявление о Миронове

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова рассказала, что ее друг Евгений Миронов не стремится поддерживать с ней связь после ее отъезда. Как сообщает «КП», ему якобы запретили выходить с ней на одну сцену «даже на гастролях».
Кто именно дал актеру такое указание — Хаматова уточнять не стала. Отметим, что актеров связывала многолетняя дружба — они неоднократно вместе выходили на сцену и снимались в кино. Однако после начала спецоперации Хаматова осудила действия российских властей на Украине, а Миронов, наоборот, поддержал политику РФ и недавно посещал Донбасс.
«Поступок Жени, конечно, трудно понять. Но что его подтолкнуло? Я бы хотела сначала поговорить с Женей, чтобы понять», — прокомментировала поездку она.
Напомним, что сейчас Чулпан живет в Риге и выступает в Новом Рижском театре. Недавно стало известно, что из-за новых ограничений латвийских властей против россиян актрису могут депортировать из страны — они отказались продлять действующие виды на жительство для граждан России.