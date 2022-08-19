Лоза предсказал "громкое возвращение" Урганта и Галкина на телеканалы

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с PROZvezd заверил, что юморист Максим Галкин в скором времени вернется в Россию, так как не сможет долгое время находится без работы и популярности.
«Они не смогут долго находиться там, где нет работы. Им нужна популярность. Вы же понимаете, что шоу должно продолжаться», — высказался Лоза.
В связи с этим он предсказал «громкое возвращение» Ивана Урганта и Максима Галкина на российские телеканалы. Музыкант убежден, что публика с радостью примет телеведущих, так как у них сложилась репутация «прикольных артистов».
«В нашей стране со 140-миллионным населением полно талантливых ребят, но заменить Галкина и Урганта у них пока нет шансов», — резюмировал Лоза.