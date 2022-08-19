Жена Алибасова-младшего заподозрила его в измене с Берковой

Бари Алибасов-младший признался, что жена заподозрила его в романе с порноактрисой Еленой Берковой. Как сообщает Teleprogramma.pro, недавно шоумен и звезда фильмов для взрослых решили объединиться для участия в шоу-матчах на ринге в формате «два на два».

Супруга Алибасова Виолетта считает, что таким образом он нашел повод проводить больше времени с Берковой, так как завел роман на стороне и прикрывает его совместными боями.

Сам Бари отметил, что Беркова согласилась помочь ему решить проблемы с либидо. Он также признался, что, когда у него появлялось желание изменить возлюбленной, он честно в этом признавался. По этой причине с ним и разводились — за жизнь у него уже было девять браков.