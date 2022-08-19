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1 час назад

Жена Алибасова-младшего заподозрила его в измене с Берковой

Никита Бородкин

Бари Алибасов-младший признался, что жена заподозрила его в романе с порноактрисой Еленой Берковой. Как сообщает Teleprogramma.pro, недавно шоумен и звезда фильмов для взрослых решили объединиться для участия в шоу-матчах на ринге в формате «два на два».

Жена Алибасова-младшего заподозрила его в измене с Берковой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Супруга Алибасова Виолетта считает, что таким образом он нашел повод проводить больше времени с Берковой, так как завел роман на стороне и прикрывает его совместными боями.

Сам Бари отметил, что Беркова согласилась помочь ему решить проблемы с либидо. Он также признался, что, когда у него появлялось желание изменить возлюбленной, он честно в этом признавался. По этой причине с ним и разводились — за жизнь у него уже было девять браков.

Напомним, что недавно сын лидера группы «На-На» опроверг слухи, что владеет вебкам-студией. По словам шоумена, его заведения являются «иммерсивным онлайн-театром».

Шоу-бизнес,Елена Беркова,
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