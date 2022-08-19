Бари Алибасова-младшего заподозрили в романе с Берковой

Шоумен Бари Алибасов-младший в разговоре с Teleprogramma.pro признался, что жена заподозрила его в романе с порноактрисой Еленой Берковой : они решили объединиться, чтобы проводить шоу-матчи на ринге в формате «два на два».

«Зная, какой ты хитрец, подумываю, что ты под видом этой истории просто закрутил интрижку. Вроде как придумал отмазку, почему ты с ней проводишь время больше, чем с семьей», — процитировал Алибасов-младший слова своей супруги Виолетты.

Алибасов-младший признался, что рассказал жене о том, что Беркова согласилась помочь ему решить его проблемы с либидо. Вместе с этим шоумен отметил, что каждый раз честно говорил своим возлюбленным о желании заняться сексом с другим партнером. По мнению Алибасова-младшего, именно из-за этого у него было уже девять жен.