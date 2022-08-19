Украинский блогер выследил Киркорова в Лас-Вегасе

Украинский блогер Микола Хруц, проживающий в США, выследил российского певца Филиппа Киркорова в Лас-Вегасе и крикнул ему «Слава Украине». Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

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Филипп Киркоров сейчас проводит отпуск в Лас-Вегасе. Там его выследил некий Микола Хруц. Он начал снимать артиста на камеру и громко прославлять Украину. Вероятно, блогер хотел запечатлеть реакцию певца, однако тот лишь удостоил парня сочувствующим взглядом и вернулся обратно к своему телефону.

Ранее Киркоров уже отличился, отдыхая в США. Певец посетил шоу цирка Дю Солей в Лас-Вегасе и разместил в соцсетях видео с одним из номеров. В ролике показано как артисты катаются на скейтбордах по помосту, опору которого представляет фигура в виде креста. Киркоров возмутился, что к этому номеру никто не предъявляет претензии.