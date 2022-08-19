Украинский блогер выследил Киркорова в Лас-Вегасе

Украинский блогер Микола Хруц, проживающий в США, выследил российского певца Филиппа Киркорова в Лас-Вегасе и крикнул ему «Слава Украине». Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Филипп Киркоров сейчас проводит отпуск в Лас-Вегасе. Там его выследил некий Микола Хруц. Он начал снимать артиста на камеру и громко прославлять Украину. Вероятно, блогер хотел запечатлеть реакцию певца, однако тот лишь удостоил парня сочувствующим взглядом и вернулся обратно к своему телефону.
Ранее Киркоров уже отличился, отдыхая в США. Певец посетил шоу цирка Дю Солей в Лас-Вегасе и разместил в соцсетях видео с одним из номеров. В ролике показано как артисты катаются на скейтбордах по помосту, опору которого представляет фигура в виде креста. Киркоров возмутился, что к этому номеру никто не предъявляет претензии.
Пост артиста возмутил певицу Вику Цыганову. Она назвала его «больным человеком», добавив, что для нее «этот человек давно умер». Она посоветовала СМИ «похоронить» его больше не писать, так как ему уделяют слишком много внимания.