Певица и телеведущая Ольга Бузова, похоже, всерьез увлеклась теннисом. 36-летняя поп-исполнительница посетила уже шестую тренировку. Об этом она рассказала поклонникам в личном Telegram-канале, где размещено видео со спортивных занятий.
«Как же мне нравится звук правильно отбитого мяча», – отметила в публикации звезда телепроекта «Дом-2».
Ранее сообщалось, фанаты российской знаменитости обеспокоились ее исчезновением в горах в Сочи, куда исполнительница хита «Мало половин» отправилась на вертолетную прогулку. Однако позже Бузова опубликовала видео с лошадьми.