Певица и телеведущая Ольга Бузова, похоже, всерьез увлеклась теннисом. 36-летняя поп-исполнительница посетила уже шестую тренировку. Об этом она рассказала поклонникам в личном Telegram-канале, где размещено видео со спортивных занятий.