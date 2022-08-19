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1 час назад

Бузова показала видео с теннисной тренировки

Денис Фьючин

Певица и телеведущая Ольга Бузова, похоже, всерьез увлеклась теннисом. 36-летняя поп-исполнительница посетила уже шестую тренировку. Об этом она рассказала поклонникам в личном Telegram-канале, где размещено видео со спортивных занятий.

«Как же мне нравится звук правильно отбитого мяча», – отметила в публикации звезда телепроекта «Дом-2».

Ранее сообщалось, фанаты российской знаменитости обеспокоились ее исчезновением в горах в Сочи, куда исполнительница хита «Мало половин» отправилась на вертолетную прогулку. Однако позже Бузова опубликовала видео с лошадьми.

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