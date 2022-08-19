Тимати оценил напитки в новом Stars Coffee

На Новом Арбате открылась флагманская кофейня Stars Coffee. Одним из владельцев сети является рэпер Тимати. Артист присутствовал на открытии, он продегустировал кофе после ребрендинга Starbucks и признался, что остался доволен запуском проекта. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«Единственное открытие на моей памяти в прекрасном настроении, без стресса и с полным пониманием того, что вообще ни на секунду не стыдно ни за кофе, ни за еду, ни за десерты», - написал певец в соцсетях.

Он также поблагодарил всю команду и своего партнера Антона Пинского. По его словам, продукт превзошел все его ожидания.

Напомним, кофейня должна была открыться на месте бывшего Starbucks еще 18 августа. Сообщалось, что вечером туда прибыли ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати и представили сотрудникам новое заведение