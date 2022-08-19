"Ледниковый период" вернется в эфир Первого канала

Один из участников шоу «Ледниковый период» опроверг слухи о закрытии программы. Слова источника цитирует Telegram-канал «Звездная пыль».

Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

Несколько дней назад в СМИ начали распространяться сведения, что популярные развлекательные программы могут больше не выйти в эфир Первого канала.

«Новый сезон обязательно будет! Более того, скорее всего, в этот раз в проекте будут участвовать победители прошлых сезонов «Ледникового периода», — сообщил инсайдер среди фигуристов.