"Ледниковый период" вернется в эфир Первого канала

Один из участников шоу «Ледниковый период» опроверг слухи о закрытии программы. Слова источника цитирует Telegram-канал «Звездная пыль».
Несколько дней назад в СМИ начали распространяться сведения, что популярные развлекательные программы могут больше не выйти в эфир Первого канала.
«Новый сезон обязательно будет! Более того, скорее всего, в этот раз в проекте будут участвовать победители прошлых сезонов «Ледникового периода», — сообщил инсайдер среди фигуристов.
Ранее стало известно о том, что в эфир вернется вокальный телепроект «Голос 60+». Актриса и телеведущая Лариса Гузеева станет ведущей нового сезона. Она сменит на посту Дмитрия Нагиева.