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1 час назад

Адвокат Катя Гордон назвала причину развода с бывшим мужем

Газета.Ru

Бывшая супруга Александра Гордона Катя Гордон раскрыла причину развода с телеведущим. Ее слова цитирует Teleprogramma.pro.

Катя Гордон назвала причину развода с бывшим мужем
Фото: соцсетисоцсети

Адвокат заявила, что у ведущего шоу «Мужское/Женское» возникли проблемы с алкоголем.

«У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Потому что, когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой», — высказалась экс-супруга телеведущего.

Гордон рассказала, что несмотря на алкогольную зависимость, считает бывшего мужа «суперским, ярким и классным» человеком. Звезды расстались на дружеской ноте, однако сейчас не общаются.

Александр Гордон был женат на Екатерине 6 лет. Знаменитости развелись в 2006 году.

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