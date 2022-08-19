Катя Гордон назвала причину развода с бывшим мужем

«У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Потому что, когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой», — высказалась экс-супруга телеведущего.