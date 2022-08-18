Певица Настя Каменских вернулась на Украину без Потапа

Певица Настя Каменских вернулась на Украину спустя почти полгода пребывания в Испании, где жила вместе со своим коллегой и супругом Потапом (Алексеем Потапенко). Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на украинские СМИ.
«Конечно, совсем по-другому пахнет своя земля. Мы и припадали к ней, и целовали. Я поехала к своей маме, очень по ней соскучилась. И, конечно, родной дом — это совсем другое. Тут наша яблоня, которая в этом году уродилась. В прошлом она не давала плодов, а сейчас дала. Я просто расплакалась», — поделилась артистка.
Насте Каменских и Потапу запрещен въезд в Россию до 2072 года.