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1 час назад

Певица Настя Каменских вернулась на Украину без Потапа

Газета.Ru

Певица Настя Каменских вернулась на Украину спустя почти полгода пребывания в Испании, где жила вместе со своим коллегой и супругом Потапом (Алексеем Потапенко). Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на украинские СМИ.

Певица Настя Каменских вернулась на Украину без Потапа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, совсем по-другому пахнет своя земля. Мы и припадали к ней, и целовали. Я поехала к своей маме, очень по ней соскучилась. И, конечно, родной дом — это совсем другое. Тут наша яблоня, которая в этом году уродилась. В прошлом она не давала плодов, а сейчас дала. Я просто расплакалась», — поделилась артистка.

Насте Каменских и Потапу запрещен въезд в Россию до 2072 года.

Шоу-бизнес,Алексей Потапенко,Настя Каменских,
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