Опубликованы фото синяков Джоли, полученных ею во время ссоры с Питтом

В СМИ появились фотографии синяков Анджелины Джоли, полученных актрисой в результате конфликта с бывшим супругом Брэдом Питтом в 2016 году. Об этом сообщает Page Six.
Издание Page Six опубликовало фотографии Анджелины Джоли с синяками на кисти руки и локте, вошедшие в отчет ФБР.
Гематомы были получены актрисой во время ссоры с Брэдом Питтом, произошедшей на борту частного лайнера в 2016 году. По словам Джоли, Питт применил физическое насилие над их приемным сыном Мэддоксом, которому на тот момент было 15 лет, и над ней самой, когда она пыталась защитить подростка.
Несколько дней назад стало известно о том, что Анджелина Джоли подала в суд на ФБР, расследовавшее ее конфликт с Брэдом Питтом в 2016 году. Тогда дело было закрыто из-за отсутствия доказательств вины актера.
Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Брэда Питта заметили на свидании с Эмили Ратаковски.