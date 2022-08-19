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1 час назад

Опубликованы фото синяков Джоли, полученных ею во время ссоры с Питтом в 2016 году

Газета.Ruиещё 1

В СМИ появились фотографии синяков Анджелины Джоли, полученных актрисой в результате конфликта с бывшим супругом Брэдом Питтом в 2016 году. Об этом сообщает Page Six.

Опубликованы фото синяков Джоли, полученных ею во время ссоры с Питтом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание Page Six опубликовало фотографии Анджелины Джоли с синяками на кисти руки и локте, вошедшие в отчет ФБР.

Гематомы были получены актрисой во время ссоры с Брэдом Питтом, произошедшей на борту частного лайнера в 2016 году. По словам Джоли, Питт применил физическое насилие над их приемным сыном Мэддоксом, которому на тот момент было 15 лет, и над ней самой, когда она пыталась защитить подростка.

Несколько дней назад стало известно о том, что Анджелина Джоли подала в суд на ФБР, расследовавшее ее конфликт с Брэдом Питтом в 2016 году. Тогда дело было закрыто из-за отсутствия доказательств вины актера.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Брэда Питта заметили на свидании с Эмили Ратаковски.

Шоу-бизнес,Брэд Питт,Анджелина Джоли,ФБР,
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