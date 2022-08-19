Собчак раскритиковала Канделаки из-за туфель-"копытцев"

«С «черным низом» сильно лучше, хвалю. Но где ты взяла эти прошлогодние лопатки-копытца Bottega Veneta, да еще розового цвета? Наф-Наф умер от зависти…. Ох. Их во-первых, все уже относили в прошлом году, а во-вторых, вообще они не живут с этим платьем», — написала она.