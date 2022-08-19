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58 минут назад

Ксения Собчак раскритиковала Тину Канделаки из-за туфель-"копытцев"

Газета.Ruиещё 3

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала новый образ своей коллеги Тины Канделаки. Своим мнением Собчак поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

Собчак раскритиковала Канделаки из-за туфель-"копытцев"
Фото: Телеграм-канал «Тина Канделаки»Телеграм-канал «Тина Канделаки»

Тина Канделаки опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала в черном платье-рубашке длины миди с коротким рукавом, глубоким декольте и разрезом на талии. Его дополнили белый клатч и розовые мюли Bottega Veneta.

Ксения Собчак репостнула тот же снимок в свой аккаунт и раскритиковала образ коллеги.

«С «черным низом» сильно лучше, хвалю. Но где ты взяла эти прошлогодние лопатки-копытца Bottega Veneta, да еще розового цвета? Наф-Наф умер от зависти…. Ох. Их во-первых, все уже относили в прошлом году, а во-вторых, вообще они не живут с этим платьем», — написала она.

«Понимаю, что выехать на шопинг уже не так просто, но вот подобрала тебе нормальную обувь. Из ЦУМА. Давай начнем с одежды. Потом поговорим про ТНТ», — добавила Собчак, предложив Канделаки заменить мюли Bottega Veneta на босоножки Jil Sander.

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Ксения Собчак,ЦУМ,
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