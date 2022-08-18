«Каста» предложила фанатам организовывать тайные концерты

«Что ж, будем с вами встречаться в другом формате, и не только внутри страны. Друзья, организовывайтесь своими компаниями друзей, скидывайтесь, бронируйте себе небольшое подходящее место, связывайтесь с нами — мы приедем и выступим. Поугараем, поужасаемся, помечтаем. Если в РФ, то не афишируйте это, а то вам сорвут праздник», — говорится в публикации.