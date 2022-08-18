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17 минут назад

Земфира отправится в концертный тур в обход России

Елена Прошина

Певица Земфира, проживающая в Париже вместе с актрисой Ренатой Литвиной, решила вернуться к концертной деятельности. Об этом пишет РИА Новости.

Земфира объявила тур по Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уже этой осенью певица планирует вернуться к гастролям. У звезды намечено несколько концертов в Европе. На официальной странице певицы появилось расписание выступлений Borderline Tour – 2022.

Тур начнется 9 октября на Кипре. Также выступления пройдут в Израиле, Турции, Австрии, Чехии, Германии, Франции, Нидерландах. Закончится турне 3 ноября концертом в Лондоне. Билеты можно купить уже с 22 августа. В списке нет ни одного российского города.

Напомним, предыдущий тур Земфиры «Маленький человек» состоялся в 2016 году. В феврале 2021 года после восьмилетнего перерыва вышел альбом Земфиры «Бордерлайн». В июле вышел мини-альбом «Ах». В мае 2022 года певица опубликовала клип на новую песню «Мясо».

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